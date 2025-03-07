Депутат призвал запретить увольнение сотрудников предпенсионного возраста

Защита трудовых прав граждан предпенсионного возраста также имеет большое значение. Некоторые люди увольняются незадолго до достижения пенсионного возраста, что создает трудности при поиске новой работы.

Как передает Day.Az, об этом заявил депутат Вугар Байрамов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что согласно Трудовому кодексу Казахстана, с исключением случаев сокращения штатов или неудовлетворительной аттестации, расторжение трудового договора по инициативе работодателя с работниками, которым до пенсии осталось менее двух лет, не допускается.

"Такая практика существует в ряде других стран. В связи с этим было бы разумно установить в Азербайджане запрет на увольнение работников, которым до достижения пенсионного возраста осталось два года. Это необходимо для защиты их социальных прав", - подчеркнул Байрамов.