https://news.day.az/society/1735181.html Депутат призвал запретить увольнение сотрудников предпенсионного возраста Защита трудовых прав граждан предпенсионного возраста также имеет большое значение. Некоторые люди увольняются незадолго до достижения пенсионного возраста, что создает трудности при поиске новой работы. Как передает Day.Az, об этом заявил депутат Вугар Байрамов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Депутат призвал запретить увольнение сотрудников предпенсионного возраста
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