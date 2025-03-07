Парламент утвердил размер единовременной выплаты детям, оставшимся без родителей, в III чтении

Парламент одобрил в третьем чтении законопроект, устанавливающий конкретный размер единовременной выплаты детям, лишившимся родителей.

Как сообщает Day.Az, на пленарном заседании Милли Меджлиса был рассмотрен законопроект, вносящий изменения в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей или оставшихся без родительской опеки".

Согласно изменениям, единовременное денежное пособие будет выплачиваться детям, потерявшим родителей или оставшимся без опеки, а также лицам из их числа, по завершении обучения в общеобразовательных учреждениях, профессиональных учебных заведениях, средних специальных и высших учебных заведениях. Размер выплаты будет определяться компетентными органами исполнительной власти.

Планируется, что выплаты будут производиться непосредственно учебными заведениями.

После обсуждения проект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.