В Азербайджане принято решение о создании новой информационной системы

В Азербайджане будет внедрена информационная система e-mühasibat.

Как сообщает Day.Az, это предусмотрено поправкой в закон "О бухгалтерском учете", обсуждаемой на текущем заседании Милли Меджлиса. Проект закона предлагает введение системы e-mühasibat для ведения бухгалтерского учета в электронном формате в бюджетных организациях.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.