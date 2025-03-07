https://news.day.az/society/1735198.html В Азербайджане принято решение о создании новой информационной системы В Азербайджане будет внедрена информационная система e-mühasibat. Как сообщает Day.Az, это предусмотрено поправкой в закон "О бухгалтерском учете", обсуждаемой на текущем заседании Милли Меджлиса. Проект закона предлагает введение системы e-mühasibat для ведения бухгалтерского учета в электронном формате в бюджетных организациях.
В Азербайджане принято решение о создании новой информационной системы
В Азербайджане будет внедрена информационная система e-mühasibat.
Как сообщает Day.Az, это предусмотрено поправкой в закон "О бухгалтерском учете", обсуждаемой на текущем заседании Милли Меджлиса. Проект закона предлагает введение системы e-mühasibat для ведения бухгалтерского учета в электронном формате в бюджетных организациях.
Законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.
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