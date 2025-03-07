Министр здравоохранения Теймур Мусаев встретился с победителем конкурса «Восхождение» в рамках Программы менторства

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев встретился с победителем четвертого конкурса "Восхождение" Аязом Мамедовым в рамках Программы менторства, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

В ходе встречи обсуждались значимость Программы менторства, ее вклад в профессиональное развитие победителей, а также современные перспективы управления в сфере здравоохранения. Министр поздравил Аяза Мамедова с победой и выразил уверенность в том, что успех в конкурсе откроет новые возможности в его будущей карьере. Подчеркнув вклад Программы менторства в развитие профессиональных кадров, Теймур Мусаев отметил важность взаимного сотрудничества и обмена опытом.

Высоко оценив роль конкурса "Восхождение" в развитии профессиональных лидеров, министр отметил, что их поддержка внесет существенный вклад в устойчивое развитие системы здравоохранения страны.

Конкурс "Восхождение" учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса обеспечиваются со стороны менторов годовым планом личностного развития, им предоставляется премия в размере 20 тысяч манатов.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 18 декабря 2024 года подписал соответствующее Распоряжение о проведении пятого конкурса "Восхождение".