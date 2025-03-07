https://news.day.az/society/1735268.html В некоторых частях Азербайджана досрочно завершены выплаты пенсий Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана досрочно выплачены мартовские пенсии по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району. Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.
В некоторых частях Азербайджана досрочно завершены выплаты пенсий
Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана досрочно выплачены мартовские пенсии по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.
Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Было отмечено, что пенсии по другим регионам страны, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, все пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь также будут выплачены в этом месяце досрочно в связи с предстоящими праздниками.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане увеличены размеры ряда соцпособий.
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