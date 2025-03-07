В некоторых частях Азербайджана досрочно завершены выплаты пенсий

Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана досрочно выплачены мартовские пенсии по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что пенсии по другим регионам страны, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, все пособия, стипендии и адресная государственная социальная помощь также будут выплачены в этом месяце досрочно в связи с предстоящими праздниками.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане увеличены размеры ряда соцпособий.