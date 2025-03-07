В Азербайджане увеличиваются штрафы за непредоставление военно-транспортных средств Вооруженным силам

За непредоставление органами государственного и местного самоуправления Азербайджана, организациями, являющимися собственниками (владельцами) транспортных средств, информации о наличии и техническом состоянии транспортных средств по запросу соответствующего органа исполнительной власти, должностные лица будут оштрафованы на сумму от трехсот до пятисот пятидесяти манатов, а юридические лица - на сумму от девятисот до тысячи ста манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел свое отражение в законопроекте "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, за непредоставление в установленном порядке в соответствии с задачами мобилизации военно-транспортных средств Вооруженным силам Азербайджанской Республики и другим вооруженным формированиям и специальным формированиям, созданным в соответствии с законодательством, должностные лица будут оштрафованы в размере от 400 до 600 манатов, юридические лица - от 1000 до 1200 манатов. В настоящее время за этот проступок должностные лица штрафуются в размере от 200 до 300 манатов, юридические лица - от 400 до 600 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.