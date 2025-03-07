В Азербайджане меняются меры ответственности за незаконное приобретение, сбыт и ношение оружия

В Азербайджане изменяется ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, ношение или передачу оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов (за исключением гладкоствольного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ и устройств может повлечь исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок от двух до трех лет или лишение свободы на срок до трех лет. Такие действия будут наказываться лишением свободы от трех до пяти лет, если они совершены группой лиц, организованной группой или при предварительном сговоре, а также при повторном совершении правонарушения или с использованием служебного положения.

Незаконная продажа огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов (кроме гладкоствольного оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ и устройств влечет наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет. При совершении предусмотренных деяний группой лиц, организованной группой или преступным объединением (организацией), которые заранее вступили в сговор; при совершении лицом с использованием своего служебного положения; при повторном совершении; совершенное с использованием медиа, в том числе информационных ресурсов интернета или информационно-телекоммуникационных сетей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до одиннадцати лет.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях нет состава иного уголовного деяния.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.