Геомагнитная буря накроет Землю

Сегодня прогнозируется геомагнитная буря.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.

В течение дня уровень активности магнитного поля может достичь значений G1-G2.

По прогнозам специалистов, влияние солнечного ветра сохранится до 12 марта, вызывая нестабильность в космической погоде.