https://news.day.az/society/1735817.html Геомагнитная буря накроет Землю Сегодня прогнозируется геомагнитная буря. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси. В течение дня уровень активности магнитного поля может достичь значений G1-G2.
Геомагнитная буря накроет Землю
Сегодня прогнозируется геомагнитная буря.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.
В течение дня уровень активности магнитного поля может достичь значений G1-G2.
По прогнозам специалистов, влияние солнечного ветра сохранится до 12 марта, вызывая нестабильность в космической погоде.
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