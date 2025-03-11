Тяжелая авария в Нахчыване

В Нахчыване произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Низами.

Столкнулись машины марки "Мерседес" и "НАЗ Лифан".

Водитель второго транспортного средства Джафаров Сархан Кямран оглу, 1988 года рождения, скончался на месте происшествия, пассажир Субхан Аббас Афтандил оглу, 2004 года рождения, получил различные травмы.

Пострадавший был госпитализирован в травматологическое отделение Нахчыванской Республиканской больницы, его состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.