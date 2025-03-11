https://news.day.az/society/1736109.html Скончался сотрудник AzTV На 46-м году жизни скончался сотрудник Азербайджанского телевидения Рахман Сафаров. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации AzTV в соцсетях. Сафаров работал в телеканале с 1998 года. Коллектив AzTV выразил соболезнования родным и близким покойного.
Скончался сотрудник AzTV
На 46-м году жизни скончался сотрудник Азербайджанского телевидения Рахман Сафаров.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации AzTV в соцсетях.
Сафаров работал на телеканале с 1998 года.
Коллектив AzTV выразил соболезнования родным и близким покойного.
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