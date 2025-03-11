https://news.day.az/society/1736109.html

Скончался сотрудник AzTV

На 46-м году жизни скончался сотрудник Азербайджанского телевидения Рахман Сафаров. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации AzTV в соцсетях. Сафаров работал в телеканале с 1998 года. Коллектив AzTV выразил соболезнования родным и близким покойного.