Скончался сотрудник AzTV

На 46-м году жизни скончался сотрудник Азербайджанского телевидения Рахман Сафаров.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации AzTV в соцсетях.

Сафаров работал на телеканале с 1998 года.

Коллектив AzTV выразил соболезнования родным и близким покойного.