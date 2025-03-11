На азербайджано-российской границе произошло землетрясение

В Чародинском районе Дагестана, неподалеку от границы с Азербайджаном, зафиксировано землетрясение силой 4,6 балла.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС России, подземные толчки были зарегистрированы в утренние часы недалеко от населенного пункта Сачада.

Очаг землетрясения находился на глубине 28 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.