https://news.day.az/society/1736111.html На азербайджано-российской границе произошло землетрясение В Чародинском районе Дагестана, неподалеку от границы с Азербайджаном, зафиксировано землетрясение силой 4,6 балла. Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС России, подземные толчки были зарегистрированы в утренние часы недалеко от населенного пункта Сачада. Очаг землетрясения находился на глубине 28 километров.
На азербайджано-российской границе произошло землетрясение
В Чародинском районе Дагестана, неподалеку от границы с Азербайджаном, зафиксировано землетрясение силой 4,6 балла.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС России, подземные толчки были зарегистрированы в утренние часы недалеко от населенного пункта Сачада.
Очаг землетрясения находился на глубине 28 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре