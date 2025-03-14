В Азербайджане ожидается 29 градусов тепла

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Какая погода будет в Баку и на Абшеронском полуострове?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером местами будет туман. Юго-западный ветер днем сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 мм рт.ст. до 766 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Какая погода будет в районах Азербайджана?

Ожидается, что в районах Азербайджана будет в основном без осадков, местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 3-8 ° тепла, днем 18-23 ° тепла.