https://news.day.az/society/1737492.html Очередь на Приморском бульваре в Баку: все спешат на катер - ВИДЕО На Приморском бульваре в Баку наблюдается очередь на прогулочный катер. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местные жители и туристы стремятся насладиться панорамными видами Каспийского моря и увидеть город с воды.
Очередь на Приморском бульваре в Баку: все спешат на катер - ВИДЕО
На Приморском бульваре в Баку наблюдается очередь на прогулочный катер.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Местные жители и туристы стремятся насладиться панорамными видами Каспийского моря и увидеть город с воды.
Вечером атмосфера особенно живописна: вечерний город и огни на горизонте создают неповторимый шарм, привлекая все больше желающих насладиться этим моментом.
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