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Очередь на Приморском бульваре в Баку: все спешат на катер - ВИДЕО

На Приморском бульваре в Баку наблюдается очередь на прогулочный катер. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местные жители и туристы стремятся насладиться панорамными видами Каспийского моря и увидеть город с воды.