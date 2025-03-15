Очередь на Приморском бульваре в Баку: все спешат на катер

На Приморском бульваре в Баку наблюдается очередь на прогулочный катер. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местные жители и туристы стремятся насладиться панорамными видами Каспийского моря и увидеть город с воды.  

Вечером атмосфера особенно живописна: вечерний город и огни на горизонте создают неповторимый шарм, привлекая все больше желающих насладиться этим моментом.