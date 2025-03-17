В Азербайджане выявлены проблемы в некоторых интернатах

Члены Национальной превентивной группы омбудсмена Азербайджана выявили ряд нарушений в двух интернатах для детей с ограниченными возможностями здоровья. В ходе плановых проверок были осмотрены различные помещения, включая спальные, столовую, медпункт, классы, а также проанализированы вопросы организации досуга детей, питания, водоснабжения и ведения документации.

Как передает Day.Az, проверка показала, что в документах, касающихся психологической работы с детьми, отсутствует полная информация.

В Республиканской специальной школе-интернате №6 были найдены лекарства с истекшим сроком годности, а освещение в некоторых помещениях не соответствовало нормам. В свою очередь, в школе-интернате №9 обнаружены продукты питания с просроченным сроком годности.

Руководителям учреждений были даны рекомендации по улучшению условий и соблюдению требований законодательства и международных стандартов. Для устранения нарушений будет направлено обращение в Министерство науки и образования Азербайджана.