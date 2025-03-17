https://news.day.az/society/1737992.html В Агдаме произошло ДТП В результате ДТП, произошедшего на освобожденных от оккупации территориях Агдама, два человека получили травмы. Как передает Day.Az, в районе села Сарыджалы легковой автомобиль столкнулся с грузовиком марки "Ford".
В Агдаме произошло ДТП
В результате ДТП, произошедшего на освобожденных от оккупации территориях Агдама, два человека получили травмы.
Как передает Day.Az, в районе села Сарыджалы легковой автомобиль столкнулся с грузовиком марки "Ford".
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