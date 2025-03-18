В Азербайджане отмечается Илахыр Чершенбе

Сегодня в Азербайджане отмечается последний из предпраздничных вторников накануне Новруза - Илахыр Чершенбе.

Как сообщает Day.Az, этот день называют также "Торпаг Чершенбеси".

Согласно народному поверью, в преддверии Илахыр Чершенбе пробуждается земля. В домах на стол ставят сямяни - проросшую пшеницу как символ пробуждения природы.

В Илахыр Чершенбе накрывают праздничный стол, готовят восточные сладости в виде хончи, располагая их на подносах вокруг горящих свеч, зажженных по числу членов семьи. В центр праздничной хончи ставят сямяни, а по ее краям - крашеные яйца, орехи, миндаль, шекер-бура и пахлава.

В этом году весна в Азербайджане наступит 20 марта в 13:01 по местному времени. 20-21 марта в Азербайжане будет отмечаться Новруз байрамы.