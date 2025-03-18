Какие филиалы банков будут работать в праздничные дни?

В нерабочие дни с 20 по 31 марта 2025 года в Азербайджане продолжат работу некоторые филиалы и отделения банков, ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

"Для обеспечения постоянного доступа граждан и туристов к услугам обмена валюты в праздничные дни будут работать 212 точек продажи 17 банков (в том числе 9 точек продаж четырех банков в круглосуточном режиме), 30 почтовых филиалов и отделений ООО "Азерпочт", а также 8 лицензированных обменных пунктов (включая 2 круглосуточных)", - говорится в информации ЦБА.

Информацию о графике работы соответствующих финансовых учреждений в нерабочее время можно получить по ссылкам:

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ООО "Азерпочт"

Пункты обмена валют