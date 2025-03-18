В Абшеронском районе открыт новый мост

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило строительство нового моста через железнодорожную линию и канал Самур-Абшерон, который соединяет город Сумгайыт с поселком Сарай Абшеронского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

Он отметил, что мост, был открыт для пользования гражданами сегодня.

Строительство указанного моста началось в декабре 2024 года, и за три месяца работы были полностью завершены. Строительство велось быстро и качественно, с учетом интенсивности движения и стратегического значения дороги, без перерывов на сезоны и независимо от погодных условий. В результате, мост был сдан в эксплуатацию в преддверии праздника Новруз.

Ранее аварийный мост имел две полосы для движения. Однако в будущем, с учетом роста интенсивности движения, если будет проведено расширение существующей дороги, мост будет соответствовать новой инфраструктуре, что было заранее предусмотрено в проекте. Так, мост состоит из трех пролетов и четырех полос движения. Он имеет длину 104 метра и ширину 21,6 метра. Также на правой и левой сторонах моста были построены пешеходные тротуары.

Новый мост увеличит скорость и безопасность движения между городом Сумгайыт и поселком Сарай. Открытие моста создаст значительные удобства для граждан, использующих этот маршрут, а также обеспечит комфортные и легкие условия для транспорта. Мост позволит более эффективно использовать дорогу, имеющую высокую интенсивность движения и стратегическое значение.