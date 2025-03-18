https://news.day.az/society/1738325.html Трагическая смерть мужчины в Баку В поселке Алят Гарадагского района Баку произошел несчастный случай. Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, 65-летний местный житель Маис Мухтар оглу Оруджов трагически погиб, упав в колодец на территории собственного дома. В настоящее время прокуратура Гарадагского района проводит расследование обстоятельств происшествия.
Трагическая смерть мужчины в Баку
В поселке Алят Гарадагского района Баку произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, 65-летний местный житель Маис Мухтар оглу Оруджов трагически погиб, упав в колодец на территории собственного дома.
В настоящее время прокуратура Гарадагского района проводит расследование обстоятельств происшествия.
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