Трагическая смерть мужчины в Баку

В поселке Алят Гарадагского района Баку произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, 65-летний местный житель Маис Мухтар оглу Оруджов трагически погиб, упав в колодец на территории собственного дома.

В настоящее время прокуратура Гарадагского района проводит расследование обстоятельств происшествия.