В Баку госпитализировали шестерых детей с ожогами

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи вчера с 19:30 из Хатаинского, Бинагадинского, Сураханского, Сабунчинского и Гарадагского районов Баку поступило 6 обращений о пострадавших от праздничных костров.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в TƏBİB.

По адресам вызовов были отправлены бригады скорой помощи.

"Пострадавшая 8- летняя девочка госпитализирована в ожоговый центр при Наримановском медцентре с диагнозом "термические ожоги обеих рук и живота".

Остальным детям 5, 6 и 11 лет (мальчики) медицинская помощь оказана на месте с диагнозом "легкие термические ожоги различных частей тела". Двое несовершеннолетних отказались от оказания медицинской помощи", - говорится в информации.