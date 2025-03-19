Какая будет погода в Азербайджане в праздничные дни?

Обнародован прогноз погоды на праздничные дни.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

20 марта: Переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков, однако ночью и вечером местами возможны кратковременные дожди. В отдельных районах осадки могут усилиться, возможны грозы. Ожидается сильный северо-западный ветер. Температура воздуха: ночью 6-8°C, днем 9-13°C.

21 марта: Временами дождь, в отдельных районах осадки могут быть интенсивными. Днем возможны перерывы в осадках. Ожидается порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха: ночью 5-7°C, днем 8-11°C.

22 марта: Переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Ожидается порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха: ночью 5-7°C, днем 9-11°C.

23 марта: Переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков, однако утром местами возможны кратковременные дожди. Ожидается порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха: ночью 5-7°C, днем 9-12°C.

В районах Азербайджана также ожидаются осадки, температура воздуха составит ночью 6-9, днем 8-13 градусов. Будет дуть порывистый западный ветер. В некоторых горных районах выпадет снег.