https://news.day.az/society/1738609.html Сильный пожар в Барде В Барде произошёл сильный пожар в фруктовом саду. Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован в пределах села Лянбаран. Пожар, начавшийся в фруктовом саду, охватил большую территорию, поэтому к месту происшествия были привлечены местные пожарные бригады, а также личный состав подразделения по борьбе с пожарами из Агдамского района.
Сильный пожар в Барде
В Барде произошёл сильный пожар в фруктовом саду.
Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован в пределах села Лянбаран.
Пожар, начавшийся в фруктовом саду, охватил большую территорию, поэтому к месту происшествия были привлечены местные пожарные бригады, а также личный состав подразделения по борьбе с пожарами из Агдамского района.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре