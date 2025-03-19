Сильный пожар в Барде

В Барде произошёл сильный пожар в фруктовом саду.

Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован в пределах села Лянбаран.

Пожар, начавшийся в фруктовом саду, охватил большую территорию, поэтому к месту происшествия были привлечены местные пожарные бригады, а также личный состав подразделения по борьбе с пожарами из Агдамского района.