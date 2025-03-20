Фото азербайджанского военнослужащего, попавшего в лавину

Военнослужащие азербайджанской армии, рядовые Рустам Гамидов и Али Иманов, возвращаясь с места службы в Гедабейском районе, попали в снежную лавину во время сильного тумана.

Day.Az со ссылкой на Unikal представляет фотографии солдата Рустама Гамидова.