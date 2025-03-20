https://news.day.az/society/1738655.html Фото азербайджанского военнослужащего, попавшего в лавину Военнослужащие азербайджанской армии, рядовые Рустам Гамидов и Али Иманов, возвращаясь с места службы в Гедабейском районе, попали в снежную лавину во время сильного тумана. Day.Az со ссылкой на Unikal представляет фотографии солдата Рустама Гамидова.
Фото азербайджанского военнослужащего, попавшего в лавину
Военнослужащие азербайджанской армии, рядовые Рустам Гамидов и Али Иманов, возвращаясь с места службы в Гедабейском районе, попали в снежную лавину во время сильного тумана.
Day.Az со ссылкой на Unikal представляет фотографии солдата Рустама Гамидова.
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