По какой причине скончался 7-летний ребенок в Гяндже?

Вчера около 23:00 7-летний мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в Детскую больницу при объединенной больнице города Гянджа.

Как передает Day.Az со ссылкой на TƏBİB, у пациента были диагностированы аспирация возвращенной пищи и молока, легочная и сердечная недостаточность, неуточненная апластическая анемия и другие заболевания наряду с церебральным параличом.

Несмотря на принятые меры, была зафиксирована смерть около 03:20.

Напомним, что житель Гянджи А.Аббасов 2018 г.р. накануне был госпитализирован. Ребенок страдал церебральным параличом.

Ранее мы сообщали, что в Нефтчалинском районе произошел трагический инцидент, в результате которого погиб местный житель.