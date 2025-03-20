В Азербайджане будет дождливо

21 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами осадки.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в некоторых местах ночью и утром ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха:

Ночь: 3-6° тепла

Днем: 6-11 ° тепла

Атмосферное давление повысится с 763 мм рт.ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

Погодные условия в районах Азербайджана

В большинстве районов будет в основном без осадков, но в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки в виде снега. В отдельных местах возможны грозы, град. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха:

Ночью: 3-8° тепла

Днем: 9-14 ° тепла

Ночью в горах: 3-8° мороза

Днем в горах: от 2°мороза до 3 ° тепла