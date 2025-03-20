В Азербайджане будет дождливо - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
21 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами осадки.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в некоторых местах ночью и утром ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха:
Ночь: 3-6° тепла
Днем: 6-11 ° тепла
Атмосферное давление повысится с 763 мм рт.ст. до 765 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.
Погодные условия в районах Азербайджана
В большинстве районов будет в основном без осадков, но в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки в виде снега. В отдельных местах возможны грозы, град. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха:
Ночью: 3-8° тепла
Днем: 9-14 ° тепла
Ночью в горах: 3-8° мороза
Днем в горах: от 2°мороза до 3 ° тепла
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