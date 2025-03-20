Пожар в жилом доме в Нахчыване

В МЧС Нахчывана поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Шахтахты Кенгярлинского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, по полученной информации на место происшествия незамедлительно были направлены подразделения МЧС Азербайджана.

Благодаря неотложным мерам, пожар был ликвидирован до того, как он мог распространиться.

В результате происшествия сгорела часть чердака площадью 25 м² в одноэтажном жилом доме общей площадью 144 м², при этом сам дом и находящиеся в нем вещи были спасены от огня.