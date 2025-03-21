В Баку автомобиль на большой скорости сбил пешехода.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

"Высадка водителем пассажира в непредусмотренном месте, а также превышение скорости автомобиля в конечном итоге привели к аварии. Зафиксированные в стране дорожно-транспортные происшествия вызваны не только невнимательностью водителей, но и пешеходами.

Иногда пешеходы, не пользующиеся близлежащими переходами или не дожидающиеся сигнала светофора, переходят дорогу там, где автомобили движутся на большой скорости. Такая беспечность приводит либо к их гибели, либо к столкновению нескольких автомобилей.

Им следует предпринимать какие-либо действия только после того, как они убедятся, что переход дороги будет для них абсолютно безопасным. Пешеход всегда должен учитывать, что владелец приближающегося автомобиля может не соблюдать правила дорожного движения. То есть пешеход должен сам обеспечивать свою безопасность. Даже в темноте пешеходам следует оценивать расстояние и скорость транспортных средств", - говорится в заявлении.