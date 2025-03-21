https://news.day.az/society/1738982.html К сведению водителей - 22 марта... В связи с нестабильной погодой 22 марта в Азербайджане видимость на автодорогах будет ограничена до 300-800 метров. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии. Отметим, что нестабильная погода на территории страны продлится до 24 марта.
К сведению водителей - 22 марта...
В связи с нестабильной погодой 22 марта в Азербайджане видимость на автодорогах будет ограничена до 300-800 метров.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Отметим, что нестабильная погода на территории страны продлится до 24 марта.
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