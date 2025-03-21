К сведению водителей

В связи с нестабильной погодой 22 марта в Азербайджане видимость на автодорогах будет ограничена до 300-800 метров.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Отметим, что нестабильная погода на территории страны продлится до 24 марта.