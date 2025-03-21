https://news.day.az/society/1739043.html В Лянкяране найдено тело В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана на горячую линию "112" поступило сообщение о том, что в городе Лянкяран один человек оказался беспомощным за запертой дверью в хостеле. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим на место происшествия были направлены спасательные силы МЧС.
В Лянкяране найдено тело
В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана на горячую линию "112" поступило сообщение о том, что в городе Лянкяран один человек оказался беспомощным за запертой дверью в хостеле.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим на место происшествия были направлены спасательные силы МЧС.
В результате проведенных мероприятий тело погибшего было передано соответствующим структурам.
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