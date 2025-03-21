https://news.day.az/society/1739056.html

В одном из городов Азербайджана временно приостановлено водоснабжение

В Хырдалане проводятся восстановительные работы по ремонту канализационной трубы диаметром 1000 мм, где произошла авария. Как передает Day.Az, об этом сообщило Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана. В связи с этим водоснабжение Хырдалана приостановлено 21 марта с 22:00 до утра 22 марта