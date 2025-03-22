Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 4-7°, днем ​​- 8-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, град, в горах - снег. Ночью и утром местами ожидается туман, будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-7°, днем 9-14° тепла, а в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° тепла.