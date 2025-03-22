https://news.day.az/society/1739184.html Какой будет погода в Баку завтра? Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть порывистый северо-западный ветер. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 4-7°, днем - 8-12° тепла.
Какой будет погода в Баку завтра?
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть порывистый северо-западный ветер.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью 4-7°, днем - 8-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.
В регионах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, град, в горах - снег. Ночью и утром местами ожидается туман, будет дуть порывистый западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 2-7°, днем 9-14° тепла, а в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° тепла.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре