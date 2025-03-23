Трагедия в Мингячевире

В Мингячевире произошел взрыв в доме, погибла 84-летняя женщина.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, 84-летняя Османова Рахиля сгорела заживо в результате взрыва из-за утечки газа в своем доме в городе Мингячевир.

По факту проводится расследование.