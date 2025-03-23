https://news.day.az/society/1739384.html Трагедия в Мингячевире - женщина сгорел заживо В Мингячевире произошел взрыв в доме, погибла 84-летняя женщина. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, 84-летняя Османова Рахиля сгорела заживо в результате взрыва из-за утечки газа в своем доме в городе Мингячевир. По факту проводится расследование.
Трагедия в Мингячевире - женщина сгорел заживо
В Мингячевире произошел взрыв в доме, погибла 84-летняя женщина.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, 84-летняя Османова Рахиля сгорела заживо в результате взрыва из-за утечки газа в своем доме в городе Мингячевир.
По факту проводится расследование.
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