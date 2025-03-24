В Азербайджане арестовали десятки человек

За 22 и 23 марта 2025 года сотрудники полиции Азербайджана раскрыли 51 преступление, зарегистрированное в стране, а также два преступления, которые оставались нераскрытыми с предыдущих лет.

Как передает Day.Az, со ссылкой на пресс-службу МВД, в общей сложности было задержано 45 человек, из которых 18 находились в розыске как должники, и переданы соответствующим органам.

В ходе оперативных мероприятий выявлено 14 преступлений, связанных с наркотиками, а также 6 случаев, связанных с обнаружением и изъятием незаконного оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 43 человека.