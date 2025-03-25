В Шамахы застрелен мужчина

В Шамахе произошел случай стрельбы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован вечером 24 марта.

Согласно информации, 34-летний Орхан Гаджиев был застрелен из охотничьего ружья.

Полицейские задержали 27-летнего А. Сурхаева, который является подозреваемым, а также изъяли ружье, использованное в преступлении.

По факту проводится расследование