Тело азербайджанского рыбака, найденное в Иране, вернут на родину

Брат рыбака жителя села Сиявар Лянкяранского района Махмуда Ибаева, пропавшего без вести в Лянкяране, приехал в Иран для получения тела и его доставки на родину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, распространилась информация о том, что тело Махмуда Ибаева было обнаружено рыбаками в Иране и это фото было опубликовано в социальных сетях.

Брат Махмуда Ибаева Рашад Ибаев узнал по этой фотографии тело своего брата.

При поддержке соответствующих структур Рашад Ибаев находится на иранской стороне, и встретился с Саидом Хадиани, который нашел тело его брата. Саид Хадиани сказал, что обнаружил тело на берегу реки Кепурчай в городе Бандар-Анзали: "Тело было в воде, на глубине 25 м, вниз головой. Лицо покойного уже почернело к тому времени, но тело было в целости и сохранности. Мы положили его в катер и вывезли оттуда, сообщили в полицию. Должен сказать, что эти территории постоянно контролируются".

Завтра тело должно быть передано азербайджанской стороне.