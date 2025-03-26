Обнародовано количество услуг, предоставляемых центрами DOST

В центрах DOST в настоящее время предоставляется свыше 160 различных услуг.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Так, согласно Указу Президента Ильхама Алиева от 12 марта 2025 года, обеспечено приведение в соответствие с действующим законодательством, оптимизация и усовершенствование Устава Агентства DOST, а также перечня услуг, предоставляемых в центрах DOST.

В последние годы в рамках последовательных социальных реформ были значительно расширены программы социальной защиты и активной занятости, предприняты важные шаги в направлении развития услуг по различным направлениям деятельности Минтруда и соцзащиты населения.

В связи с вышеуказанным Указом перечень услуг DOST был утвержден в новой редакции. В списке уточнены названия разделов, пунктов и подпунктов, а также пересмотрена структура распределения услуг.

Кроме того, перечень был дополнен рядом новых направлений обслуживания. Таким образом, если ранее в центрах DOST предоставлялось 135 услуг и 21 услуга через Единые координационные центры (ЕКЦ) - всего 156 услуг, то согласно новому перечню, предоставляется 143 услуги и 18 услуг через ЕКЦ, что в совокупности составляет 161 услугу.