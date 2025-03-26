Новое назначение в Управлении Государственного заповедника "Ичеришехер" - ФОТО
Эмин Рафуллаев назначен заместителем руководителя аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".
Как сообщает в среду Day.Az, до этого назначения Эмин Рафуллаев занимал должность начальника административного отдела в SOCAR RUS.
Ранее он работал начальником отдела департамента снабжения, обеспечения и хозяйства в подведомственном учреждении министерства труда и социальной защиты населения - DTSERA, заместителем директора в Мардаканском реабилитационном пансионате. Кроме того, занимал руководящие должности в различных других государственных и частных структурах.
Эмин Рафуллаев сменил на этой должности Рамина Исрафилова.
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