В Азербайджане задержан руководитель «Melissa Group»

Галиб Мамедов, руководитель строительной компании "Melissa Group", был задержан в связи с инцидентом, произошедшим в Ясамальском районе Баку накануне.

Как передает Day.Az, информация о задержании Мамедова была подтверждена пресс-службой МВД.

Отметим, что в сети появились видеоматериалы, на которых зафиксирован процесс сноса домов по адресу улица Абдулвахаба Саламзаде, 118В в жилом районе I Алатава Ясамальского района Баку.

На кадрах видно, как экскаватор сносит жилые здания, жители которых не были выселены. Работы по сносу проводила строительная компания "Melissa Group".