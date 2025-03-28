https://news.day.az/society/1740163.html В Азербайджане задержан руководитель «Melissa Group» Галиб Мамедов, руководитель строительной компании "Melissa Group", был задержан в связи с инцидентом, произошедшим в Ясамальском районе Баку накануне. Как передает Day.Az, информация о задержании Мамедова была подтверждена пресс-службой МВД.
В Азербайджане задержан руководитель «Melissa Group»
Галиб Мамедов, руководитель строительной компании "Melissa Group", был задержан в связи с инцидентом, произошедшим в Ясамальском районе Баку накануне.
Как передает Day.Az, информация о задержании Мамедова была подтверждена пресс-службой МВД.
Отметим, что в сети появились видеоматериалы, на которых зафиксирован процесс сноса домов по адресу улица Абдулвахаба Саламзаде, 118В в жилом районе I Алатава Ясамальского района Баку.
На кадрах видно, как экскаватор сносит жилые здания, жители которых не были выселены. Работы по сносу проводила строительная компания "Melissa Group".
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