https://news.day.az/society/1740205.html ДТП в Евлахе - раненые госпитализированы В поселке Халдан Евлахского района произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль ВАЗ, не сумевшие разъехаться на дороге. Как передает Day.Az, в результате аварии пострадали по меньшей мере пять человек, которые были экстренно госпитализированы в Центральную городскую больницу Мингячевира.
ДТП в Евлахе - раненые госпитализированы
В поселке Халдан Евлахского района произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль ВАЗ, не сумевшие разъехаться на дороге.
Как передает Day.Az, в результате аварии пострадали по меньшей мере пять человек, которые были экстренно госпитализированы в Центральную городскую больницу Мингячевира.
На данный момент правоохранительные органы проводят расследование, выясняя причины и обстоятельства происшествия.
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