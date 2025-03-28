ДТП в Евлахе

В поселке Халдан Евлахского района произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль ВАЗ, не сумевшие разъехаться на дороге.

Как передает Day.Az, в результате аварии пострадали по меньшей мере пять человек, которые были экстренно госпитализированы в Центральную городскую больницу Мингячевира.

На данный момент правоохранительные органы проводят расследование, выясняя причины и обстоятельства происшествия.