Авария в Лянкяране - Автомобиль вылетел в яму
В Лянкяране потерявший управление автомобиль вылетел в яму на обочине, есть пострадавшие.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в селе Ханбулан Лянкяранского района.
Так движущийся автомобиль "ВАЗ-21011" не справился с управлением и вылетел в яму на обочине дороги.
В результате происшествия пассажиры автомобиля - жители Астаринского района Замик Исмаил оглы Рахматзаде, 2005 года рождения, Рамиг Вагиф оглы Гасанзаде, 2001 года рождения, и Мериям Джейхун кызы Ализаде, 2006 года рождения, житель села Гейшабан Лянкяранского района, были доставлены в отделение скорой помощи Лянкяранского района с травмами различной степени тяжести.
Раненым была оказана необходимая первичная медицинская помощь.
По факту проводится расследование.
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