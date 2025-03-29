Авария в Лянкяране

В Лянкяране потерявший управление автомобиль вылетел в яму на обочине, есть пострадавшие.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в селе Ханбулан Лянкяранского района.

Так движущийся автомобиль "ВАЗ-21011" не справился с управлением и вылетел в яму на обочине дороги.

В результате происшествия пассажиры автомобиля - жители Астаринского района Замик Исмаил оглы Рахматзаде, 2005 года рождения, Рамиг Вагиф оглы Гасанзаде, 2001 года рождения, и Мериям Джейхун кызы Ализаде, 2006 года рождения, житель села Гейшабан Лянкяранского района, были доставлены в отделение скорой помощи Лянкяранского района с травмами различной степени тяжести.

Раненым была оказана необходимая первичная медицинская помощь.

По факту проводится расследование.