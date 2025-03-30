Ветер усилится

31 марта в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов страны ожидаются сильные ветры, в связи с чем даны желтый и оранжевый уровень предупреждения.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В столице и на Абшероне, а также в Нахчыванской АР, Лачыне, Шуше, Ханкенди, Агдере, Агдаше, Агдаме, Ходжавенде, Гёйгёле, Нефтчале, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Билясуваре, Лянкяране, Астаре, Масаллы, Гаджигабуле, Физули, Гяндже, Самухе, Гёранбое, Дашкесане, Нафталане, Зардабе, Бейлагане, Агджабеди, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Шамахы, Гобустане, Хызы, Сиязане, Шабране, Хачмазе, Гусаре, Шеки, Гахе и Загатале предсказывается юго-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

В Зангилане, Кельбаджаре, Губадлы и Джебраиле скорость ветра может достичь 20,8-28,4 м/с.