Важная новость для водителей

Утром 1 апреля видимость на некоторых горных дорогах Азербайджана будет ограничена.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в ночные и утренние часы 1 апреля видимость на некоторых горных автомагистралях страны может быть ограничена до 500-1000 метров.

Это связано с туманной погодой, которая ожидается завтра.