https://news.day.az/society/1740849.html Важная новость для водителей - 1 апреля... Утром 1 апреля видимость на некоторых горных дорогах Азербайджана будет ограничена. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в ночные и утренние часы 1 апреля видимость на некоторых горных автомагистралях страны может быть ограничена до 500-1000 метров. Это связано с туманной погодой, которая ожидается завтра.
Важная новость для водителей - 1 апреля...
Утром 1 апреля видимость на некоторых горных дорогах Азербайджана будет ограничена.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в ночные и утренние часы 1 апреля видимость на некоторых горных автомагистралях страны может быть ограничена до 500-1000 метров.
Это связано с туманной погодой, которая ожидается завтра.
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