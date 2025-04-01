Вниманию абитуриентов

Абитуриенты, которые будут участвовать в экзаменах, проводимых 6 апреля 2025 года, могут уже сегодня распечатать "Пропуск на экзамен".

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил Государственный Экзаменационный Центр (ГЭЦ).

Отмечается, что экзамены пройдут в Баку, Абшероне, Сумгайыте, Гяндже, Шамкире, Шеки, Лянкяране, Мингачевире, Ширване, Газахе, Агстафе, Барде, Сабирабаде, Гёйчае, Кюрдамире, Сальяне, Джалилабаде, Губе, Хачмазе и Нахчыванской Автономной Республике.

В "Пропуске на экзамен" указано, в каком городе (районе) участник должен сдавать экзамен.

6 апреля состоятся следующие экзамены:

1. Первый этап вступительного экзамена для выпускников прошлых лет, а также экзамен для поступления в вузы по V специальности и в колледжи на базе 11-летнего образования;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих участвовать в конкурсе с иностранным языком, отличным от того, который они сдавали на выпускном экзамене;

3. Дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников текущего года, желающих сдавать вступительный экзамен на языке, отличном от указанного в их выпускном экзамене;

4. Выпускной экзамен для учеников 11-х классов текущего года, которые по уважительным причинам не смогли участвовать в мартовском экзамене и обратились по этому поводу в ГЭЦ;

5. Выпускной экзамен для лиц, желающих пройти итоговую аттестацию в 11-м классе в форме экстерната;

6. Экзамен для выпускников прошлых лет, которые по разным причинам не смогли участвовать в экзаменах и обратились в ГЭЦ.

В пропуске на экзамен указаны дата проведения, город (район), здание, зал, время начала экзамена, время прибытия участника в экзаменационный пункт и другие сведения.