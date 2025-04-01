В некоторых районах Азербайджана будет туманно

Обнародован прогноз погоды на 2 апреля.

Какая погода будет в Баку и на Абшеронском полуострове?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-14° тепла, днем 18-22° тепла. Атмосферное давление упадет с 764 мм рт.ст. до 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

Какая погода будет в районах Азербайджана?

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но утром, начиная с горных районов, местами ожидаются переменные дожди и грозы, в отдельных районах интенсивные, град. Ночью и утром местами туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.