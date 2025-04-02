На этих территориях временно не будет газа

Сегодня, 2 апреля, в некоторых территориях города Имишли будет приостановлено газоснабжение.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Сальянском региональном управлении эксплуатации газа.

Согласно информации, в связи с монтажными работами с 09:30 планируется приостановка газоснабжения на улицах М.Мушфига, Хагани, Г.Исмайылзаде, Л.Велиева, И.Гасаноглу, Р.Алиева, Н.Нариманова, С.Фаталиева города Имишли (всего 1 500 абонентов).

Абонентов просят следить за состоянием газового оборудования и соблюдать все меры безопасности.