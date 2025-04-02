https://news.day.az/society/1741290.html На этих территориях временно не будет газа Завтра, 2 апреля, в некоторых территориях города Имишли будет приостановлено газоснабжение. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Сальянском региональном управлении эксплуатации газа.
На этих территориях временно не будет газа
Сегодня, 2 апреля, в некоторых территориях города Имишли будет приостановлено газоснабжение.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Сальянском региональном управлении эксплуатации газа.
Согласно информации, в связи с монтажными работами с 09:30 планируется приостановка газоснабжения на улицах М.Мушфига, Хагани, Г.Исмайылзаде, Л.Велиева, И.Гасаноглу, Р.Алиева, Н.Нариманова, С.Фаталиева города Имишли (всего 1 500 абонентов).
Абонентов просят следить за состоянием газового оборудования и соблюдать все меры безопасности.
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