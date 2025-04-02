В Азербайджане пресечена крупная контрабанда на миллионы манатов за прошлый месяц

В прошлом месяце в рамках борьбы с контрабандой было выявлено и изъято товаров на сумму 3 миллиона 955 тысяч 218 манатов, включая дрон, пневматический пистолет, патроны, лекарственные препараты, пиротехнические изделия, алкоголь и табачные изделия.

Как передает Day.Az, об этом информирует пресс-служба Государственной пограничной службы.

Кроме того, в ходе мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков было изъято 293 килограмма 867 граммов наркотических веществ, а также 4116 таблеток, содержащих сильнодействующие наркотики.