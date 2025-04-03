Пожар в частном доме в Хачмазе

В селе Хасангала Хачмазского района вспыхнул пожар.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), огонь охватил 200 кв.м двухэтажного жилого дома, в котором находилось восемь комнат. Общая площадь строения составляла 250 кв.м.

В результате возгорания сгорели легковоспламеняющиеся конструкции, однако остальная часть дома была защищена от огня.

Пожарные подразделения Государственной службы противопожарной охраны МЧС оперативно ликвидировали возгорание.