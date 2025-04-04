https://news.day.az/society/1742094.html В Хачмазе автомобиль наехал на пешехода В Хачмазе произошла трагедия: на дороге в селе Ниязоба автомобиль насмерть сбил пешехода. Как передает Day.Az, инцидент произошел, когда водитель автомобиля Mitsubishi L200, Мусаев Солтан Бабир оглу, наехал на пешехода Азизова Агашарифа Эйваз оглу, который скончался от полученных травм. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Хачмазе автомобиль наехал на пешехода
В Хачмазе произошла трагедия: на дороге в селе Ниязоба автомобиль насмерть сбил пешехода.
Как передает Day.Az, инцидент произошел, когда водитель автомобиля Mitsubishi L200, Мусаев Солтан Бабир оглу, наехал на пешехода Азизова Агашарифа Эйваз оглу, который скончался от полученных травм.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре