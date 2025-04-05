Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 6 апреля.

Как передает Day.Az, согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит +9-13°, днем +21-26°. Атмосферное давление поднимется с 753 мм рт. ст. до 759 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 75-85 %, днем - 50-60 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах возможны ливни, град, в высокогорных районах - мокрый снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит +9-13°, днем +22-27°, в горах ночью +2-7°, днем +12-17°.