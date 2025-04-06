Сегодня на территории освобожденного от оккупации села Галайчылар Агдамского района взорвалась мина.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместной информации пресс-служб Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).

Сообщается, что житель села Галайчылар Мамедов Сабухи Эльман оглу (1983 г.р.) получил травму ноги в результате взрыва противопехотной мины после проникновения на неочищенную от мин территорию. Пострадавший был доставлен в больницу.

По факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.