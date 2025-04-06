https://news.day.az/society/1742532.html Взрыв мины в Агдамском районе, есть раненый Сегодня на территории освобожденного от оккупации села Галайчылар Агдамского района взорвалась мина. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместной информации пресс-служб Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).
Взрыв мины в Агдамском районе, есть раненый
Сегодня на территории освобожденного от оккупации села Галайчылар Агдамского района взорвалась мина.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместной информации пресс-служб Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию (ANAMA).
Сообщается, что житель села Галайчылар Мамедов Сабухи Эльман оглу (1983 г.р.) получил травму ноги в результате взрыва противопехотной мины после проникновения на неочищенную от мин территорию. Пострадавший был доставлен в больницу.
По факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре